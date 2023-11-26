ЗМІ: США вимагатиме від Туреччини дотримуватись санкцій проти РФ та ХАМАС

Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Нельсон наступного тижня відвідає Туреччину для переговорів щодо дотримування Анкараю санкцій проти РФ та палестинського бойового угруповання ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані з переговорами джерела.

За їхніми очікуваннями, посадовець Мінфіну США зустрінеться в Анкарі зі своїми турецькими колегами, де вимагатиме від Туреччини дотримання санкцій США проти низки російських компаній та фінансової діяльності ХАМАС.

Джерела повідомили виданню, що США також попередили низку турецьких компаній про можливі санкції, які можуть порушити їхні зв'язки із західною фінансовою системою.

За їхніми словами, Вашингтон також стурбований відмовою Туреччини приєднатися до односторонніх санкцій США, накладених на російські судна, які здійснюють портові заходи до Туреччини, та авіакомпанії, які отримують наземне обслуговування в турецьких аеропортах.

Візит Нельсона підкреслює нові виклики, що стоять перед і без того напруженими відносинами між Туреччиною і США. Турецький уряд не вважає ХАМАС терористичною організацією, а президент Реджеп Таїп Ердоган нещодавно назвав це угруповання організацією, що бореться за звільнення палестинського народу.

Водночас Анкара прагне відновити відносини з Вашингтоном та заручитися підтримкою президента Джо Байдена в питанні придбання військових літаків F-16 та модернізації існуючого флоту.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про масштабний пакет санкцій проти 130 фізичних та юридичних осіб, зокрема турецьких, які сприяють ухилянню Росії від економічних обмежень та допомагають їй постачати технології для військового виробництва.

Вашингтон запровадив санкції проти близько десятка турецьких фірм та деяких фізичних осіб за управління інвестиційним портфелем від імені ХАМАС або допомогу РФ в обході санкцій.

ЗМІ також повідомляли, що Мінфін США розіслав запити 30 власникам близько сотні суден, яких підозрюють у перевезенні російської нафти всупереч погодженій державами Заходу стелі цін.

Однією з компаній, яка, за даними Reuters, отримала запит на інформацію, була турецька компанія Beks Shipping.