СМИ: США потребует от Турции соблюдать санкции против РФ и ХАМАС

Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон на следующей неделе посетит Турцию для переговоров по соблюдению Анкараю санкций против РФ и палестинской боевой группировки ХАМАС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные с переговорами источники.

По их ожиданиям, чиновник Минфина США встретится в Анкаре со своими турецкими коллегами, где потребует от Турции соблюдения санкций США против ряда российских компаний и финансовой деятельности ХАМАС.

Источники сообщили изданию, что США также предупредили ряд турецких компаний о возможных санкциях, которые могут нарушить их связи с западной финансовой системой.

По их словам, Вашингтон также обеспокоен отказом Турции присоединиться к односторонним санкциям США, наложенным на российские суда, осуществляющие портовые заходы в Турцию, и авиакомпании, получающие наземное обслуживание в турецких аэропортах.

Визит Нельсона подчеркивает новые вызовы, стоящие перед и без того напряженными отношениями между Турцией и США. Турецкое правительство не считает ХАМАС террористической организацией, а президент Реджеп Тайип Эрдоган недавно назвал эту группировку организацией, борющейся за освобождение палестинского народа.

В то же время Анкара стремится восстановить отношения с Вашингтоном и заручиться поддержкой президента Джо Байдена в вопросе приобретения военных самолетов F-16 и модернизации существующего флота.

Ранее Министерство финансов США объявило о масштабном пакете санкций против 130 физических и юридических лиц, в том числе турецких, которые способствуют уклонению России от экономических ограничений и помогают ей поставлять технологии для военного производства.

Вашингтон ввел санкции против около десятка турецких фирм и некоторых физических лиц за управление инвестиционным портфелем от имени ХАМАС или помощь РФ в обходе санкций.

СМИ также сообщали, что Минфин США разослал запросы 30 владельцам около сотни судов, которых подозревают в перевозке российской нефти вопреки согласованному государствами Запада потолку цен.

Одной из компаний, которая, по данным Reuters, получила запрос на информацию, была турецкая компания Beks Shipping.