Президент Польщі схвалив "уряд меншості" Моравецького

Польський президент Анджей Дуда в понеділок, 27 листопада, прийняв присягу нового уряду представника партії влади "Право і справедливість" Матеуша Моравецького, який не має достатньо голосів підтримки в Сеймі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У новому уряді Моравецького ключову посаду зберіг лише Маріуш Блащак, який і далі очолюватиме Міністерство національної оборони.

Міністерство закордонних справ Польщі очолить Шимон Шиньковський вель Сенк, який раніше очолював Міністерство у справах Європейського Союзу.

Міністром юстиції замість Збігнєва Зьобро буде Марчін Вархол, його ексзаступник. Так само колишній заступник Маріуша Камінського Павел Шефернакер стане головою Міністерства внутрішніх справ і адміністрації, а ексзаступниця міністра сільського господарства Анна Гембіцька – міністеркою цього відомства.

Більшість інших міністерств очолили державні діячі або представники команди "ПіС", які працювали на аналогічних посадах. Наприклад, міністеркою культури і національної спадщини Польщі стане Домініка Хоросінська – депутатка й акторка, яка входила до складу комітету з питань культури та ЗМІ.

Формально Матеуш Моравецький матиме два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

Опозиційні партії вже оголосили про створення коаліції та презентували її програму. Кандидатом у прем'єри від опозиції є Дональд Туск.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.