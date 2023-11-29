Politico назвало Туска найвпливовішою людиною року в Європі, Зеленський очолив список "мрійників"

За версією видання Politico, найвпливовішою людиною у Європі цього року є глава польської опозиції Дональд Туск, який невдовзі має очолити уряд Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Його перемога на виборах у п'ятій за чисельністю населення країні ЄС, здобута попри дедалі відчайдушніші спроби "Права і справедливості" змінити правила гри, використовуючи підконтрольні державі ЗМІ та польську казну, показала, що навіть у недосконалій системі можна дати відсіч укоріненим популістам", – відзначили автори рейтингу.

Вони зазначають, що перемога коаліції Туска стала променем надії для центристів по всьому континенту, які з відчаєм спостерігали, як популістські сили просуваються з маргінесу до влади.

Politico також звертає увагу на те, що перспектива Польщі на чолі з Туском зтатна змусити Київ зітхнути з полегшенням.

"Хоча Варшава рішуче підтримувала Україну протягом останніх двох років війни, в останні місяці напруженість у відносинах між країнами зросла через український сільськогосподарський експорт. Туск, давній "яструб" стосовно Росії, закликав до непохитної підтримки Києва", – стверджують укладачі рейтингу.

Також видання оголосило переможців у трьох категоріях "Діячі", "Руйнівники" та "Мрійники".

У категорії "Діячі" переможницею стала прем'єрка Італії Джорджія Мелоні. Видання відзначило її попередні симпатії до президента РФ Владіміра Путіна, які втім не завадили їй засудити російське вторгнення в Україну.

"Мелоні, справжній політичний хамелеон, перевтілилася в жорсткого критика Росії. Невдовзі після повномасштабного вторгнення вона розкритикувала "неприйнятний широкомасштабний акт війни путінської Росії проти України", а на початку цього року приїхала до Києва на знак солідарності", – йдеться у матеріалі.

У категорії "Руйнівники" перемогла глава центробанку Росії Ельвіра Набіулліна – "головний технократ, що змушує воєнну машину російського президента Владіміра Путіна працювати".

У категорії "Мрійники" переможцем став президент України Володимир Зеленський.

"Час від часу з'являється лідер, який одноосібно змінює хід історії, не через міць своєї армії чи силу своєї економіки, а через силу свого слова. Президент України Володимир Зеленський є таким лідером", – зазначають укладачі рейтингу.

Нагадаємо, влітку опитування американського дослідницького центру Gallup виявило публічних осіб у США та світі, які найчастіше фігурували в новинах останнього часу й користуються підтримкою прихильників і Демократичної, і Республіканської партії.

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