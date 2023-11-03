Білорусь через день помітила "порушення" повітряного простору з боку Польщі

Міністерство закордонних справ Білорусі в п’ятницю викликало тимчасового повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського через нібито інцидент із порушенням повітряного простору, який відбувся напередодні.

Про це йдеться в заяві білоруського МЗС, яку цитує "Європейська правда".

Польському дипломату, як стверджується, оголосили "рішучий протест у зв'язку з черговим фактом порушення 2 листопада державного кордону Республіки Білорусь повітряним судном з боку Республіки Польща".

"Зажадали проведення ретельного розслідування цього інциденту та вжиття дієвих заходів щодо виключення подібних випадків у майбутньому", – додали в зовнішньополітичному відомстві Білорусі.

Голова департаменту міжнародного військового співробітництва Міністерства оборони Білорусі Валерій Ревенко окремо чотирма мовами прокоментував інцидент, заявивши, що напередодні "польський легкомоторний літак у процесі патрулювання неодноразово перетнув кордон РБ на глибину до 200 метрів".

"Від початку вересня Польща здійснила 5 подібних інцидентів, які можна охарактеризувати як "на межі", – додав Ревенко.

Ані він, ані МЗС Білорусі не пояснили, чому Мінську знадобилась доба на виклик голови посольства Польщі, тоді як два попередні рази це відбувалось із затримкою в кілька годин.

Польські ЗМІ звернули увагу й на те, що повідомленні білоруського зовнішньополітичного відомства було опубліковане лише російською мовою, а не білоруською чи англійською мовами, як було раніше.

Нагадаємо, на початку вересня Державний прикордонний комітет Білорусі також стверджував, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

Наприкінці вересня білоруське Міноборони теж заявило, що польський гелікоптер начебто двічі "заглиблювався" в білоруський повітряний простір.