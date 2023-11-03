Беларусь через день заметила "нарушение" воздушного пространства со стороны Польши

Министерство иностранных дел Беларуси в пятницу вызвало временного поверенного в делах Польши Мартина Войцеховского из-за якобы инцидента с нарушением воздушного пространства, который произошел накануне.

Об этом говорится в заявлении белорусского МИД, которое цитирует "Европейская правда".

Польскому дипломату, как утверждается, объявили "решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша".

"Потребовали проведения тщательного расследования этого инцидента и принятия действенных мер по исключению подобных случаев в будущем", – добавили во внешнеполитическом ведомстве Беларуси.

Глава департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси Валерий Ревенко отдельно на четырех языках прокомментировал инцидент, заявив, что накануне "польский легкомоторный самолет в процессе патрулирования неоднократно пересек границу РБ на глубину до 200 метров".

"С начала сентября Польша осуществила 5 подобных инцидентов, которые можно охарактеризовать как "на грани", – добавил Ревенко.

Ни он, ни МИД Беларуси не объяснили, почему Минску понадобились сутки на вызов главы посольства Польши, тогда как два предыдущих раза это происходило с задержкой в несколько часов.

Польские СМИ обратили внимание и на то, что сообщении белорусского внешнеполитического ведомства было опубликовано только на русском языке, а не на белорусском или английском языках, как было раньше.

Напомним, в начале сентября Государственный пограничный комитет Беларуси также утверждал, что польский военный вертолет днем в пятницу, 1 сентября, якобы нарушил воздушное пространство в Берестовичском районе Гродненской области.

В конце сентября белорусское Минобороны тоже заявило, что польский вертолет якобы дважды "углублялся" в белорусское воздушное пространство.