Президентка Єврокомісії виступила проти "замороженого конфлікту" в Україні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що метою у війні в Україні повинен лишатися стійкий і справедливий мир, а не заморожений конфлікт.

Як передає "Європейська правда", про це вона сказала на конференції послів ЄС у Брюсселі.

Вона наголосила, що війна в Україні стала стратегічною поразкою господаря Кремля, але поразка Путіна не перетвориться автоматично на перемогу України.

"Поки війна затягується, і поки ми продовжуємо задовольняти щоденні потреби українців, ми також повинні намагатися зосередитися на шляху вперед і на тому, що означає підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", – зазначила фон дер Ляєн.

У цьому контексті вона представила три цілі, які ЄС має переслідувати.

"По-перше, нашою метою має залишатися справедливий і тривалий мир, а не ще один заморожений конфлікт. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", – наголосила президентка Єврокомісії.

За її словами, основний шлях до досягнення цього – "формула миру" президента Зеленського. Саме тому вона закликала послів продовжувати працювати, щоб зібрати все більше і більше підтримки для "формули миру" з боку країн по всьому світу.

"По-друге, Україна потребує довгострокової безпеки. Ми повинні забезпечити стійку військову силу, здатну захистити Україну зараз і стримувати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторилася", – зазначила фон дер Ляєн.

Це, за її словами, вимагає нарощування потужностей європейської оборонної промисловості: "Ми повинні гарантувати, що жодне промислове вузьке місце не завадить нам захищати Європу і надавати повну підтримку Україні".

"По-третє, найкращий спосіб забезпечити Україні стабільність і процвітання в середньостроковій і довгостроковій перспективі – це членство в Європейському Союзі. Щоб Україна одужала – Європа є відповіддю. Щоб ще більше зміцнити українську демократію – Європа є відповіддю. Щоб захистити Україну від майбутніх втручань – знову ж таки, Європа є відповіддю", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Днями телеканал NBC News повідомив, що посадовці з США та ЄС почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з РФ.

У той самий час президент Зеленський запевнив, що ніхто не тисне на нього, щоб примусити Київ до переговорів з Росією.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що розв’язану Росією війну не можна зупинити, сівши за стіл переговорів.