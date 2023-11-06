Президент Еврокомиссии выступила против замороженного конфликта в Украине

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью в войне в Украине должен оставаться устойчивый и справедливый мир, а не замороженный конфликт.

Как передает "Европейская правда", об этом она сказала на конференции послов ЕС в Брюсселе в понедельник.

Она подчеркнула, что война в Украине стала стратегическим поражением хозяина Кремля, но поражение Путина не превратится автоматически в победу Украины.

"Пока война затягивается и пока мы продолжаем удовлетворять ежедневные потребности украинцев, мы также должны пытаться сосредоточиться на пути вперед и на том, что означает поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", – отметила фон дер Ляйен.

В этом контексте она представила три цели, которые ЕС должен преследовать.

"Во-первых, нашей целью должен оставаться справедливый и длительный мир, а не еще один замороженный конфликт. Никто не хочет мира больше, чем украинцы", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

По ее словам, основной путь к достижению этого – "формула мира" президента Зеленского. Именно поэтому она призвала послов продолжать работать, чтобы собрать все больше и больше поддержки для "формулы мира" со стороны стран по всему миру.

"Во-вторых, Украина нуждается в долгосрочной безопасности. Мы должны обеспечить устойчивую военную силу, способную защитить Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторилась", – отметила фон дер Ляйен.

Это, по ее словам, требует наращивания мощностей европейской оборонной промышленности: "Мы должны гарантировать, что ни одно промышленное узкое место не помешает нам защищать Европу и оказывать полную поддержку Украине".

"В-третьих, лучший способ обеспечить Украине стабильность и процветание в среднесрочной и долгосрочной перспективе – это членство в Европейском Союзе. Чтобы Украина выздоровела – Европа является ответом. Чтобы еще больше укрепить украинскую демократию – Европа является ответом. Чтобы защитить Украину от будущих вмешательств – опять же, Европа является ответом", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

На днях телеканал NBC News сообщил, что чиновники из США и ЕС начали обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с РФ.

В то же время президент Зеленский заверил, что никто не давит на него, чтобы принудить Киев к переговорам с Россией.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что развязанную Россией войну нельзя остановить, сев за стол переговоров.