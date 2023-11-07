Латвія проситиме Єврокомісію обмежити ввезення котів і собак з РФ і Білорусі

Генеральний директор Продовольчо-ветеринарної служби Латвії (PVD) Маріс Балодіс проситиме Єврокомісію запровадити обмеження на комерційне ввезення котів і собак з Росії та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Останнім часом через Латвію в ЄС із третіх країн ввозиться безліч котів і собак, нерідко з порушеннями в супровідних документах, що викликає побоювання за справжній стан здоров'я тварин і створює ризик поширення сказу.

PVD вже посилила контроль комерційних поставок собак і котів на зовнішньому кордоні ЄС. У тварин беруть кров, щоб переконатися, що вони дійсно щеплені від сказу. У шести з чотирнадцяти досліджених зразків рівень антитіл у крові тварин виявився недостатнім для захисту від сказу.

У всіх випадках це були собаки з Білорусі та Росії з ветеринарними сертифікатами, виданими в Білорусі, і паспортами, виданими в Росії. Замовниками цих собак вказані люди з різних країн ЄС, а також німецькі притулки для тварин.

Водночас у системі Єврокомісії по боротьбі з продовольчим шахрайством уже є дані про кілька випадків, коли адреси замовників в Італії, Бельгії, Франції, зазначені в супровідних документах на тварин, виявлялися фальшивими або взагалі не існуючими. Це викликає підозри, що насправді тварин відправляють зовсім в інші країни. З початку року Латвія підготувала 15 звітів про порушення.

З Росії та Білорусі через латвійський кордон до різних країн Європи щомісяця ввозять понад 1000 котів і собак, при цьому Латвія за дев'ять місяців цього року була пунктом призначення лише для 38 тварин.

Лабораторія наукового інституту BIOR (єдина в Латвії лабораторія, яка робить тести на антитіла проти сказу) регулярно отримує з країн ЄС запити про автентичність сертифікатів, нібито виданих BIOR. Усі ці сертифікати пов'язані з ввезенням собак і кішок із третіх країн, і більшість з них виявилися підробленими.

Завдяки систематичній вакцинації диких тварин, яка проводилася з 2005 року, сказ у Латвії вдалося викорінити, повідомляє PVD. Останній випадок сказу серед лісових тварин було констатовано 2010 року, а у домашніх тварин – 2012 року.

Нагадаємо, влітку уряд Мальти анонсував масштабну програму стерилізації бездомних котів, щоб боротися з усе більшою проблемою перенаселення острова.

Як повідомлялося, власники котів в Англії з наступного року будуть зобов’язані чипувати своїх домашніх улюбленців, а в Іспанії майбутні власники собак тепер повинні проходити спеціальне навчання.