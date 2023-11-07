Полиция провела обыски в резиденции премьер-министра Португалии

В Португалии прошли обыски в резиденции премьер-министра Португалии Антониу Кошти и двух министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Во вторник, 7 ноября, полиция провела около 40 обысков, в том числе в официальной резиденции премьер-министра, дворце Сан-Бенту, а также в министерстве инфраструктуры и министерстве по окружающей среде и климатическому действию.

Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Кошти.

Португалия является крупнейшим в Европе производителем лития, который используется в электромобилях и для питания электронных приборов.

Несколько компаний, как национальных, так и международных, пытаются получить доступ к португальским месторождениям.

По данным местных СМИ, расследование в отношении лития связано с горнодобывающими проектами в северном муниципалитете Монталегре.

Расследование также рассматривает вероятное содействие португальским компаниям EDP, Galp и REN в развитии бизнеса по производству зеленого водорода в Синеше.

Мэр Синеша также был задержан, как и двое предпринимателей.

Как отмечают СМИ, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял премьер-министра в этот вторник утром.

Напомним, в ноябре прошлого года правая рука Антониу Кошты, Мигель Алвеш, покинул пост государственного секретаря после официального обвинения в злоупотреблении служебным положением.

Вскоре правительство Португалии придумало анкету для должностных лиц перед назначением на должность, чтобы доказать, что они соответствуют занимаемой должности после ряда скандалов с приемом на работу.