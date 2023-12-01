Лавров не виключив, що Росія все одно заблокує кадрові рішення ОБСЄ

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що попри поступки інших держав Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) щодо його приїзду досі немає згоди РФ на голосування за критичні для організації рішення.

Про це він заявив на пресконференції 1 грудня під час зустрічі ОБСЄ, повідомляє зі Скоп’є кореспондент "Європейської правди".

Лавров дорікнув македонському головуванню та іншим учасникам організації у тому, що ті зараз наполягають на ухваленні кадрових рішень щодо призначення нового керівництва ОБСЄ. "Македонське головування висунуло правильний девіз – все про людей... Але з’ясувалося, що все це про чотирьох людей, які очолюють підрозділи ОБСЄ", – заявив він.

Як відомо, міністерська зустріч ОБСЄ проводиться саме для того, щоб ухвалити наперед опрацьовані рішення політичної ваги, як-от схвалення нової головуючої держави, посаду генсека організації, очільника Бюро з демократії і прав людини (БДІПЛ) тощо.

Як розповідала напередодні "Європейська правда", саме для ухвалення цих рішень Лаврова запросили у Скоп’є, знявши на його вимогу низку санкційних обмежень (детально читайте в статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").

Між тим зі слів Лаврова виходить, що Росія не готова голосувати за ці кадрові рішення.

"Мені вже байдуже, чим закінчаться ці "посидєлки", де зараз у нас намагаються виторгувати кілька днів або тижнів... І мені байдуже доля цих людей", – заявив він.

Як розповідала "Європейська правда", напередодні Лавров припустив, що немає сенсу у збереженні ОБСЄ.

Читайте також короткий виклад аналізу "ЄвроПравди" у новині Як Лавров "прорвався" на засідання ОБСЄ і чому ніхто не лишився задоволеним.

"Європейська правда" стежитиме за перебігом міністерського засідання ОБСЄ.