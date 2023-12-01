Лавров не исключил, что Россия все равно заблокирует кадровые решения ОБСЕ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что несмотря на уступки других государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в вопросе его приезда, до сих пор нет согласия РФ на голосование за критические для организации решения.

Об этом он заявил на пресс-конференции 1 декабря во время встречи ОБСЕ, сообщает из Скопье корреспондент "Европейской правды".

Лавров упрекнул македонское председательство и других участников организации в том, что те сейчас настаивают на принятии кадровых решений о назначении нового руководства ОБСЕ. "Македонское председательство выдвинуло правильный девиз – все о людях... Но выяснилось, что все это о четырех людях, которые возглавляют подразделения ОБСЕ", – заявил он.

Как известно, министерская встреча ОБСЕ проводится именно для того, чтобы принять заранее проработанные решения политического веса, например, одобрение нового председательствующего государства, должность генсека организации, главы Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) и тому подобное.

Как рассказывала накануне "Европейская правда", именно для принятия этих решений Лаврова пригласили в Скопье, сняв по его требованию ряд санкционных ограничений (подробно читайте в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").

Между тем, из слов Лаврова следует, что Россия не готова голосовать за эти кадровые решения.

"Мне уже безразлично, чем закончатся эти "посиделки", где сейчас у нас пытаются выторговать несколько дней или недель... И мне безразлична судьба этих людей", – заявил он.

Как рассказывала "Европейская правда", накануне Лавров предположил, что в сохранении ОБСЕ нет смысла.

Читайте также краткое изложение анализа "ЕвроПравды" в новости Как Лавров "прорвался" на заседание ОБСЕ и почему никто не остался доволен.

"Европейская правда" будет следить за ходом министерского заседания ОБСЕ.