Лавров припустив, що немає сенсу у збереженні ОБСЄ

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що сумнівається у доцільності зберігати ОБСЄ.

Про це він сказав на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп’є, повідомляє "Європейська правда".

У своєму виступі, наскрізь пронизаному традиційними штампами російської пропаганди, він заявив, що "ОБСЄ, по суті, перетворюють на придаток НАТО і ЄС".

"Організація, давайте визнаємо, перебуває на краю прірви. Постає просте запитання: чи має сенс інвестувати сили в її оживлення", – задався сам до себе питанням російський Лавров.

За його словами, зараз "питань набагато більше, ніж відповідей".

Варто зазначити, що після виступу Лавров похапцем залишив залу і не став слухати решту учасників. До виступу глава російського МЗС також не був присутній.

Коли Лавров почав виступати, українська делегація залишила зал засідань. До неї приєдналось кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Як повідомляла "ЄвроПравда", у вівторок МЗС України оголосило про відмову міністра Дмитра Кулеби від участі в зустрічі ОБСЄ через рішення організаторів запросити на засідання главу МЗС РФ Сергєя Лаврова.

Згодом глави МЗС країн Балтії та Польщі приєдналися до бойкоту зустрічі ОБСЄ.

Також стало відомо, що ще кілька міністрів бойкотують зустріч ОБСЄ, але не оголосили про це публічно.

Держсекретар США Ентоні Блінкен залишив зустріч ОБСЄ до прибуття туди Лаврова. Не з’явився на засіданні і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.