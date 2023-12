Росію не обрали в оновлену раду агентства ООН з питань судноплавства

Росія не увійшла в оновлений склад Ради Міжнародної морської організації – агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", підсумки голосування за новий склад оголосили на сторінках організації.

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, Ліберію, Норвегію, Панаму, Корею, Британію і США. Росія до складу не увійшла.

The Assembly of the IMO has elected the following States to be Members of the Council for the 2024-2025 biennium Category (a): China, Greece, Italy, Japan, Liberia, Norway, Panama, the Republic of Korea, the United Kingdom and the United States pic.twitter.com/6dJkAb1ZRu

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", – відреагував президент України Володимир Зеленський.

