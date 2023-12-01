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Росію не обрали в оновлену раду агентства ООН з питань судноплавства

П'ятниця, 1 грудня 2023, 14:34

Росія не увійшла в оновлений склад Ради Міжнародної морської організації – агентства ООН, що займається питаннями безпеки судноплавства.

Як повідомляє "Європейська правда", підсумки голосування за новий склад оголосили на сторінках організації. 

Асамблея Міжнародної морської організації обрала членами Ради агентства на 2024-2025 роки Китай, Грецію, Італію, Японію, Ліберію, Норвегію, Панаму, Корею, Британію і США. Росія до складу не увійшла. 

"Справедливе рішення, адже ніхто не завдав більшої шкоди вільному судноплавству за останні десятиліття, ніж Росія. Вдячний членам ММО за цей відповідальний крок", – відреагував президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, перед цим Росію вперше не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї. 

Також у листопаді оновлювали Виконавчу раду ЮНЕСКО і Росію теж вперше не обрали до її складу.

Перед цим представника Росії вперше не обрали до складу Міжнародного суду ООН: він програв представникові Румунії, колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску.

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