Россию не избрали в обновленный совет агентства ООН по вопросам судоходства

Россия не вошла в обновленный состав Совета Международной морской организации – агентства ООН, занимающегося вопросами безопасности судоходства.

Как сообщает "Европейская правда", итоги голосования за новый состав объявили на страницах организации.

Россия была одной из 11 стран-кандидаток на членство в совете в категории "А" (страны с наибольшим интересом в предоставлении услуг международной перевозки), и единственной из всех не была избрана в него.

Ассамблея Международной морской организации избрала членами Совета агентства на 2024-2025 годы Китай, Грецию, Италию, Японию, Либерию, Норвегию, Панаму, Корею, Великобританию и США. Россия в состав не вошла.

The Assembly of the IMO has elected the following States to be Members of the Council for the 2024-2025 biennium Category (a): China, Greece, Italy, Japan, Liberia, Norway, Panama, the Republic of Korea, the United Kingdom and the United States pic.twitter.com/6dJkAb1ZRu

"Справедливое решение, ведь никто не нанес большего вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия. Благодарен членам ММО за этот ответственный шаг", – отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

