Австрія блокує 12-й пакет санкцій ЄС через Raiffeisen у списку спонсорів війни – ЗМІ

Посли ЄС досі не змогли досягти домовленості щодо 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії – цього разу через позицію Австрії.

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

За його словами, невдоволення Австрії викликає той факт, що Україна внесла австрійський Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Посли ЄС досі не погодили 12-й пакет санкцій щодо РФ. Тепер Австрія скаржиться на те, що банк Raiffeisen потрапив до українського чорного списку НУО", – написав журналіст.

Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу в Росії, банк ще й на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів.

Наразі Raiffeisen є одним з найважливіших фінансових каналів, в якому російські бізнеси здійснюють операції в доларах і євро. Завдяки цьому банк отримує величезні прибутки, з яких потім фінансує бюджет країни-агресорки своїми податками.

Слід зазначити, що сусідка Австрії Угорщина місяцями блокує виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, через який фінансують допомогу для України, через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк – OTP Bank – у список "спонсорів війни".

На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта.

Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.