Лідерка Молдови про рішення Євроради: Сьогодні ми відчуваємо теплі обійми Європи

Молдовська президентка Мая Санду подякувала лідерам Європейського Союзу за їхнє рішення почати переговори про вступ до ЄС із Молдовою.

Про це Санду написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За її словами, після схвалення ЄС початку переговорів про вступ "Молдова перегорнула нову сторінку".

"Сьогодні ми відчуваємо теплі обійми Європи. Дякуємо за вашу підтримку і віру в наш шлях. Ми віддані важкій роботі, необхідній для того, щоб стати членом ЄС. Молдова готова прийняти цей виклик", – додала вона.

В окремому дописі Санду підкреслила, що переговори про вступ Молдова починає спільно з Україною.

"Ми не були б тут сьогодні без відважного опору України проти жорстокого вторгнення Росії. Розпочнімо цей шлях разом, щоб побудувати сильнішу, об'єднанішу Європу", – наголосила президентка.

У четвер голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що лідери ЄС підтримали відкриття переговорів з Україною і Молдовою.

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