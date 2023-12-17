Фицо хочет снятия санкций со словацкого бизнесмена, связанного с пропутинскими "Ночными волками"

Премьер Словакии Роберт Фицо хочет снять европейские санкции с бизнесмена и байкера Йозефа Гамбалека, который попал в список из-за связей с близкой к Путину российской байкерской организацией "Ночные волки".

Об этом сообщает Dennik N, пишет "Европейская правда".

Фицо обвинил предыдущего министра иностранных дел Корчока в том, что он подал коллегам "ложную информацию" о Гамбалеке.

"Был такой "бум", что все, что как-то связано с Россией, надо было внести в санкционные списки. Так туда попал Гамбалек... Он любитель мотоциклов, и это единственное, в чем его можно обвинять – больше ни в чем", – заявил Роберт Фицо.

Гамбалек с лидером "Ночных волков" Залдостановим (из Facebook Гамбалека, Dennik N)

Он добавил, что уже обратился по этому поводу к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Гамбалек давно имеет контакты с политиками партии Фицо Smer, в частности министром обороны Робертом Калиняком, который работал также в предыдущем правительстве Фицо и является фигурантом ряда расследований.

Напомним, с 2022 года лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов оказался в санкционном списке ЕС. Тогда же под санкциями оказался и Гамбалек, который в рамках своей дружбы с "волками" встречался и с Путиным.

Гамбалек – с краю слева на встрече "Ночных волков" с Путиным. Dennik N со ссылкой на ресурс Dezinformácie, hoaxy, propaganda

Недавно "Ночные волки" встречали в Москве привезенный для установки памятник экс-президенту Сербии Слободану Милошевичу, обвиняемому в военных преступлениях и преступлениях против человечности за его роль в войнах в Боснии, Хорватии и Косово в 1990-е годы.