На який крок готується йти ЄС у передачі російських коштів Україні

На засіданні Європейської ради 14-15 грудня, серед іншого, обговорювали і затвердження плану ЄС щодо передачі Україні прибутку від заморожених активів Центробанку РФ.

Ця ідея, озвучена главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ще 30 листопада 2022 року, уперше отримала шанс отримати своє практичне втілення.

Як не дивно, проблеми з виділенням фінансової підтримки Україні лише збільшують імовірність ухвалення ЄС позитивного рішення з цього питання. І це буде величезною перемогою, навіть попри те, що рішення ЄС не стосуватиметься конфіскації цих активів.

Докладніше – у статті кандидата юридичних наук, директора Центру Дністрянського Івана Городиського Російські гроші на підтримку України: що Євросоюз планує зробити з доходами від активів РФ.

Доля заморожених мільярдів Центробанку РФ, а також прибутків, накопичених від їхнього використання, є однією з найбільш обговорюваних і найскладніших тем для Брюсселя.

Навіть між ключовими органами Євросоюзу немає консенсусу стосовно цього питання: Європарламент закликає до конфіскації активів та використання в інтересах України, Європейська комісія виступає за їхнє використання або оподаткування з передачею отриманих від цього коштів Україні, а Європейський центральний банк категорично проти будь-якого з цих варіантів.

По обіді 15 грудня Європейська рада оприлюднила висновки за підсумками своєї зустрічі, ймовірно – однієї з найдраматичніших в історії.

У пункті 6 головний найвпливовіший орган ЄС закликає до активних дій задля використання надприбутків, отриманих від російських активів, для допомоги Україні "згідно з міжнародним правом та законодавством ЄС".

Відомо, що буде розроблено правову рамку, яка дасть установам, які контролюють заморожені російські активи (наприклад, банк Euroclear), право приймати рішення щодо долі накопичених прибутків від цих активів.

Другим важливим моментом є мета використання цих прибутків.

У заяві Євроради йдеться про "підтримку України, її відновлення та відбудову".

І тут ще важливішим є пункт, який міститься у так званій "Переговорній коробці" (Negotiating Box) щодо багаторічної фінансової програми з підтримки України на 2021-2027 роки. У ній ідеться, що 17 млрд євро з тих самих 50 млрд допомоги Україні на 2024-2027 роки повинні наповнюватися у тому числі за рахунок використання доходів від заморожених активів РФ.

Обидва положення наразі є лише гіпотезами, які в остаточному рішенні, яке може бути ухвалене уже на позачерговому саміті Євроради, можуть бути не відображені взагалі.

Того ж 15 грудня заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що доходи від заморожених російських активів "за сьогоднішнього рівня відсоткових ставок у світі можуть сягати 15 млрд доларів щорічно", зазначивши, що вони будуть підтримкою для державного бюджету, фінансування економіки та громадян, доки триває боротьба з російською агресією.

Ця оцінка, ймовірно, є поспішною: за даними Financial Times, може йтися про 3 млрд євро на рік або 15 млрд євро протягом чотирьох років.

Однак незалежно від суми слід мати на увазі, що кошти, які, як очікувалося, мали б бути спрямовані на компенсацію збитків від агресії, будуть використані для фінансування поточних потреб.

Більше того, ці кошти будуть використані не як додаткова підтримка, а як частина загальної фінансової підтримки від наших союзників.

Такий поворот не був неочікуваним у світлі гальмування допомоги з боку США, блокування 50-мільярдного плану з боку Угорщини, німецької бюджетної кризи.

Разом з тим, передбачити, скільки з цих доходів і коли будуть передані Україні, поки неможливо.

І останнє: яким би не був розмір цих доходів і яким би болючим це не було для Росії, однак це не той крок, який однозначно наближає нас до нашої головної мети – конфіскації активів Центрального банку РФ.

Докладніше – у матеріалі Івана Городиського Російські гроші на підтримку України: що Євросоюз планує зробити з доходами від активів РФ.