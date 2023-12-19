На какой шаг готовится идти ЕС в передаче российских средств Украине

На заседании Европейского совета 14-15 декабря, среди прочего, обсуждали и утверждение плана ЕС по передаче Украине прибыли от замороженных активов Центробанка РФ.

Эта идея, озвученная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен еще 30 ноября 2022 года, впервые получила шанс получить свое практическое воплощение.

Как ни странно, проблемы с выделением финансовой поддержки Украине лишь увеличивают вероятность принятия ЕС положительного решения по этому вопросу. И это будет огромной победой, даже несмотря на то, что решение ЕС не будет касаться конфискации этих активов.

Подробнее – в статье кандидата юридических наук, директора Центра Днестровского Ивана Городисского Российские деньги на поддержку Украины: что Евросоюз планирует сделать с доходами от активов РФ.

Судьба замороженных миллиардов Центробанка РФ, а также доходов, накопленных от их использования, является одной из самых обсуждаемых и самых сложных тем для Брюсселя.

Даже между ключевыми органами Евросоюза нет консенсуса по этому вопросу: Европарламент призывает к конфискации активов и использованию в интересах Украины, Европейская комиссия выступает за их использование или налогообложение с передачей полученных от этого средств Украине, а Европейский центральный банк категорически против любого из этих вариантов.

После обеда 15 декабря Европейский совет обнародовал выводы по итогам своей встречи, вероятно – одной из самых драматичных в истории.

В пункте 6 главный влиятельный орган ЕС призывает к активным действиям для использования сверхприбылей, полученных от российских активов, для помощи Украине "согласно международному праву и законодательству ЕС".

Известно, что будет разработана правовая рамка, которая даст учреждениям, контролирующим замороженные российские активы (например, банк Euroclear), право принимать решение о доле накопленных доходов от этих активов.

Вторым важным моментом является цель использования этих доходов.

В заявлении Евросовета говорится о "поддержке Украины, ее восстановлении и отстройке".

И здесь еще важнее пункт, который содержится в так называемой "Переговорной коробке" (Negotiating Box) относительно многолетней финансовой программы по поддержке Украины на 2021-2027 годы. В ней говорится, что 17 млрд евро из тех же 50 млрд помощи Украине на 2024-2027 годы должны наполняться в том числе за счет использования доходов от замороженных активов РФ.

Оба положения пока являются лишь гипотезами, которые в окончательном решении, которое может быть принято уже на внеочередном саммите Евросовета, могут быть не отражены вообще.

В тот же 15 декабря заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что доходы от замороженных российских активов "при сегодняшнем уровне процентных ставок в мире могут достигать 15 млрд долларов ежегодно", отметив, что они будут поддержкой для государственного бюджета, финансирования экономики и граждан, пока продолжается борьба с российской агрессией.

Эта оценка, вероятно, является поспешной: по данным Financial Times, речь может идти о 3 млрд евро в год или 15 млрд евро в течение четырех лет.

Однако независимо от суммы следует иметь в виду, что средства, которые, как ожидалось, должны были бы быть направлены на компенсацию ущерба от агрессии, будут использованы для финансирования текущих потребностей.

Более того, эти средства будут использованы не как дополнительная поддержка, а как часть общей финансовой поддержки от наших союзников.

Такой поворот не был неожиданным в свете торможения помощи со стороны США, блокирования 50-миллиардного плана со стороны Венгрии, немецкого бюджетного кризиса.

Вместе с тем, предсказать, сколько из этих доходов и когда будут переданы Украине, пока невозможно.

И последнее: каким бы ни был размер этих доходов и каким бы болезненным это ни было для России, однако это не тот шаг, который однозначно приближает нас к нашей главной цели – конфискации активов Центрального банка РФ.

Подробнее – в материале Ивана Городисского Российские деньги на поддержку Украины: что Евросоюз планирует сделать с доходами от активов РФ.