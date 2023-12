Ялинку в Раді ЄС прикрасили копією знаменитого півника з Бородянки

Рада Європейського Союзу показала, як прикрасила новорічну ялинку іграшкою у вигляді керамічного півника, що став вірусним в Україні як символ незламності на початку повномасштабного вторгнення.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Рада ЄС сповістила у Twitter (X).

У відомстві вказали, що отримали "справді особливий подарунок" безпосередньо з України.

"Це не просто прикраса, він символізує надію, схід сонця та непереможність України. Цей орнамент, що прикрашає нашу ялинку, слугує вираженням нашої непохитної підтримки України", – додали в Раді Євросоюзу.

Just received a truly special gift – the Pivnyk, a rooster straight from Ukraine!

More than just a decoration, it symbolises hope, the rising of the sun & Ukraine’s invincibility.

Adorning our Christmas tree, this ornament serves as an expression of our unwavering support for 🇺🇦. pic.twitter.com/ZfwzV8ZdKP