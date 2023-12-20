Елку в Совете ЕС украсили копией знаменитого петушка из Бородянки
Среда, 20 декабря 2023, 20:21
Совет Европейского Союза показал, как украсил новогоднюю елку игрушкой в виде керамического петушка, ставшего вирусным в Украине как символ несокрушимости в начале полномасштабного вторжения.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", Совет ЕС сообщил в Twitter (X).
В ведомстве указали, что получили "действительно особый подарок" непосредственно из Украины.
"Это не просто украшение, он символизирует надежду, восход солнца и непобедимость Украины. Этот орнамент, украшающий нашу елку, служит выражением нашей непоколебимой поддержки Украины", – добавили в Совете Евросоюза.
Just received a truly special gift – the Pivnyk, a rooster straight from Ukraine!— EU Council (@EUCouncil) December 20, 2023
More than just a decoration, it symbolises hope, the rising of the sun & Ukraine’s invincibility.
Adorning our Christmas tree, this ornament serves as an expression of our unwavering support for 🇺🇦. pic.twitter.com/ZfwzV8ZdKP
Как известно, кухонный шкафчик с керамическим петушком, уцелевший на стене одного из разрушенных домов Бородянки после авиаудара в начале полномасштабного вторжения РФ, стал символом выдержки украинцев перед преступлениями российских оккупантов.
Вскоре "несокрушимый шкафчик" со всей его утварью и керамическим петушком бережно демонтировали и передали в Национальный музей Революции Достоинства.
Петушка из васильковской майолики (разновидность керамики) также передали бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону во время визита в Киев в апреле 2022 года.