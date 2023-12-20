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Елку в Совете ЕС украсили копией знаменитого петушка из Бородянки

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Среда, 20 декабря 2023, 20:21

Совет Европейского Союза показал, как украсил новогоднюю елку игрушкой в виде керамического петушка, ставшего вирусным в Украине как символ несокрушимости в начале полномасштабного вторжения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Совет ЕС сообщил в Twitter (X).

В ведомстве указали, что получили "действительно особый подарок" непосредственно из Украины.

"Это не просто украшение, он символизирует надежду, восход солнца и непобедимость Украины. Этот орнамент, украшающий нашу елку, служит выражением нашей непоколебимой поддержки Украины", – добавили в Совете Евросоюза.

Как известно, кухонный шкафчик с керамическим петушком, уцелевший на стене одного из разрушенных домов Бородянки после авиаудара в начале полномасштабного вторжения РФ, стал символом выдержки украинцев перед преступлениями российских оккупантов.

Вскоре "несокрушимый шкафчик" со всей его утварью и керамическим петушком бережно демонтировали и передали в Национальный музей Революции Достоинства.

Петушка из васильковской майолики (разновидность керамики) также передали бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону во время визита в Киев в апреле 2022 года.

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ЕвроЖизнь