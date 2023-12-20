Елку в Совете ЕС украсили копией знаменитого петушка из Бородянки

Совет Европейского Союза показал, как украсил новогоднюю елку игрушкой в виде керамического петушка, ставшего вирусным в Украине как символ несокрушимости в начале полномасштабного вторжения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Совет ЕС сообщил в Twitter (X).

В ведомстве указали, что получили "действительно особый подарок" непосредственно из Украины.

"Это не просто украшение, он символизирует надежду, восход солнца и непобедимость Украины. Этот орнамент, украшающий нашу елку, служит выражением нашей непоколебимой поддержки Украины", – добавили в Совете Евросоюза.

Just received a truly special gift – the Pivnyk, a rooster straight from Ukraine!

More than just a decoration, it symbolises hope, the rising of the sun & Ukraine’s invincibility.

Adorning our Christmas tree, this ornament serves as an expression of our unwavering support for 🇺🇦. pic.twitter.com/ZfwzV8ZdKP — EU Council (@EUCouncil) December 20, 2023

Как известно, кухонный шкафчик с керамическим петушком, уцелевший на стене одного из разрушенных домов Бородянки после авиаудара в начале полномасштабного вторжения РФ, стал символом выдержки украинцев перед преступлениями российских оккупантов.

Вскоре "несокрушимый шкафчик" со всей его утварью и керамическим петушком бережно демонтировали и передали в Национальный музей Революции Достоинства.

Петушка из васильковской майолики (разновидность керамики) также передали бывшему премьеру Великобритании Борису Джонсону во время визита в Киев в апреле 2022 года.