Нідерланди готують до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16

Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших вісімнадцяти винищувачів F-16.

Як інформує "Європейська правда", про це оголосили прем’єр Нідерландів Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови.

Рютте сказав, що поінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16.

I spoke with President @ZelenskyyUa again this morning. Naturally, we discussed the European Council's important decision last week to launch accession negotiations with Ukraine. I'm impressed with Ukraine's progress so far, and the Netherlands stands ready to help Ukraine

"Надання F-16 – один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України. Окрім дозволу на експорт, до самої передачі мають бути виконані ще кілька критеріїв, у тому числі щодо готовності відповідних фахівців та інфраструктури. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов’язання надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію", – повідомив Рютте.

Він додав, що вони обговорювали також рішення Євроради почати з Україною перемовини про вступ до ЄС.

"Я вражений вже здійсненим прогресом України. Нідерланди готові допомагати Україні продовжувати над втіленням реформ, необхідних для процесу вступу. Також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть максимум зусиль для того, щоб на саміті лідерів у лютому 2024 року досягли згоди щодо фінансової підтримки з боку ЄС", – розповів Марк Рютте.

Зеленський розповів, що у розмові подякував Рютте за рішення щодо F-16 та активну підтримку у рішенні щодо відкриття переговорів.

I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.



I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine's EU accession talks and emphasized the