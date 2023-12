Нидерланды готовят к передаче Украине первые восемнадцать истребителей F-16

Нидерланды приняли решение начать подготовку к передаче Украине первых восемнадцати истребителей F-16.

Как информирует "Европейская правда", об этом объявили премьер Нидерландов Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонного разговора.

Рютте сказал, что проинформировал Зеленского о решении правительства Нидерландов готовить к передаче Украине первые восемнадцать истребителей F-16.

📞: I spoke with President @ZelenskyyUa again this morning. Naturally, we discussed the European Council’s important decision last week to launch accession negotiations with Ukraine. I’m impressed with Ukraine’s progress so far, and the Netherlands stands ready to help Ukraine as…

"Предоставление F-16 – один из важнейших элементов договоренностей по военной поддержке Украины. Кроме разрешения на экспорт, до самой передачи должны быть выполнены еще несколько критериев, в том числе по готовности соответствующих специалистов и инфраструктуры. Это решение подтверждает, что Нидерланды не уменьшали обязательства предоставлять Украине поддержку, необходимую для ответа на продолжающуюся российскую агрессию", – сообщил Рютте.

Он добавил, что они обсуждали также решение Евросовета начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС.

"Я впечатлен уже осуществленным прогрессом Украины. Нидерланды готовы помогать Украине продолжать над воплощением реформ, необходимых для процесса вступления. Также заверил президента Зеленского, что Нидерланды приложат максимум усилий для того, чтобы на саммите лидеров в феврале 2024 года достигли согласия относительно финансовой поддержки со стороны ЕС", – рассказал Марк Рютте.

Зеленский рассказал, что в разговоре поблагодарил Рютте за решение по F-16 и активную поддержку в решении об открытии переговоров.

I spoke with @MinPres Mark Rutte to thank the Dutch government for its decision to start preparing the initial 18 F-16 jets for their delivery to Ukraine.



I also thanked the Netherlands for actively supporting the opening of Ukraine’s EU accession talks and emphasized the… pic.twitter.com/bYCMpZLA3p