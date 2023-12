Генсек Ради Європи засудила черговий обстріл Росією Херсона

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила останній обстріл російськими військами вокзалу Херсона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Генсек назвала безвідповідальним російський обстріл 26 грудня залізничного вокзалу Херсона, внаслідок якого загинув співробітник поліції та отримали поранення ще кілька його колег та працівники "Укрзалізниці".

I condemn Russia’s reckless attack on Kherson railway station. Again, victims are civilians. This is unacceptable & must stop/Je condamne l'attaque irresponsable de la Russie s/la gare de Kherson. Les victimes sont encore des civils. C'est inacceptable et cela doit cesser.