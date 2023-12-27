Генсек Ради Європи засудила черговий обстріл Росією Херсона

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила останній обстріл російськими військами вокзалу Херсона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Генсек назвала безвідповідальним російський обстріл 26 грудня залізничного вокзалу Херсона, внаслідок якого загинув співробітник поліції та отримали поранення ще кілька його колег та працівники "Укрзалізниці".

I condemn Russia’s reckless attack on Kherson railway station. Again, victims are civilians. This is unacceptable & must stop/Je condamne l'attaque irresponsable de la Russie s/la gare de Kherson. Les victimes sont encore des civils. C'est inacceptable et cela doit cesser. December 26, 2023

"Знову постраждали цивільні. Це неприйнятно, і це має припинитися", – заявила Марія Пейчинович-Бурич.

Як повідомляла "Українська правда", близько 18 години 26 грудня росіяни завдали удару по залізничному вокзалу Херсона, внаслідок чого загинув співробітник поліції, двоє його колег і двоє цивільних поранені.

Пасажирів поїзда, які потрапили під обстріл, відправили до Миколаєва автобусами.

Нагадаємо, у Раді Європи досі сподіваються змусити Росію виконувати рішення ЄСПЛ попри те, що вона більше не є членом організації з весни 2022 року.