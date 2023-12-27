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Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона

Среда, 27 декабря 2023, 07:45

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила последний обстрел российскими войсками вокзала Херсона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Генсек назвала безответственным российский обстрел 26 декабря железнодорожного вокзала Херсона, в результате которого погиб сотрудник полиции и получили ранения еще несколько его коллег и работники "Укрзализныци".

"Опять пострадали гражданские. Это неприемлемо, и это должно прекратиться", – заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Как сообщала "Украинская правда", около 18 часов 26 декабря россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона, в результате чего погиб сотрудник полиции, двое его коллег и двое гражданских ранены.

Пассажиров поезда, которые попали под обстрел, отправили в Николаев автобусами

Напомним, в Совете Европы до сих пор надеются заставить Россию выполнять решение ЕСПЧ несмотря на то, что она больше не является членом организации с весны 2022 года.

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