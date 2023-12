Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила последний обстрел российскими войсками вокзала Херсона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Генсек назвала безответственным российский обстрел 26 декабря железнодорожного вокзала Херсона, в результате которого погиб сотрудник полиции и получили ранения еще несколько его коллег и работники "Укрзализныци".

I condemn Russia’s reckless attack on Kherson railway station. Again, victims are civilians. This is unacceptable & must stop/Je condamne l'attaque irresponsable de la Russie s/la gare de Kherson. Les victimes sont encore des civils. C'est inacceptable et cela doit cesser.