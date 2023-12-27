Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила последний обстрел российскими войсками вокзала Херсона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Генсек назвала безответственным российский обстрел 26 декабря железнодорожного вокзала Херсона, в результате которого погиб сотрудник полиции и получили ранения еще несколько его коллег и работники "Укрзализныци".

I condemn Russia’s reckless attack on Kherson railway station. Again, victims are civilians. This is unacceptable & must stop/Je condamne l'attaque irresponsable de la Russie s/la gare de Kherson. Les victimes sont encore des civils. C'est inacceptable et cela doit cesser. December 26, 2023

"Опять пострадали гражданские. Это неприемлемо, и это должно прекратиться", – заявила Мария Пейчинович-Бурич.

Как сообщала "Украинская правда", около 18 часов 26 декабря россияне нанесли удар по железнодорожному вокзалу Херсона, в результате чего погиб сотрудник полиции, двое его коллег и двое гражданских ранены.

Пассажиров поезда, которые попали под обстрел, отправили в Николаев автобусами.

Напомним, в Совете Европы до сих пор надеются заставить Россию выполнять решение ЕСПЧ несмотря на то, что она больше не является членом организации с весны 2022 года.