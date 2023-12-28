Туск збирається з візитом до Києва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що готується до візиту в Київ, не уточнивши, коли саме він відбудеться.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, відповідаючи на запитання про протести перевізників на польсько-українському кордоні, повідомляє телеканал TVN 24.

"Мені трохи нерозумно про це говорити, тому що я знаю ситуацію, в якій перебуває президент Зеленський і вся Україна. Неправильно їхати до Києва та присвятити весь візит польським транспортним питанням. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого ми хочемо досягти", – зазначив Туск.

За його словами, він попросить водіїв не блокувати переходи "саме через війну". Прем'єр додав, що ситуація є драматичною, запевнивши, що все одно зробить все можливе, щоб полегшити життя та долю польських перевізників.

Туск також заявив, що уряд Польщі наближається до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Нагадаємо, блокада польських перевізників триває з 6 листопада. У понеділок, 18 грудня, перевізники відновили блокаду пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" після того, як її переривали через заборону місцевої влади.

Вони вимагають, серед іншого, запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та постачання для українських військових.

Окремо представники Міністерства інфраструктури Польщі й українського Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури під час зустрічі в Києві у п’ятницю, 22 грудня, узгодили план дій для розблокування кордону.

Раніше в уряді Польщі допускали, що розблокування кордону може статись уже до Різдва.