Туск собирается с визитом в Киев

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что готовится к визиту в Киев, не уточнив, когда именно он состоится.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопрос о протестах перевозчиков на польско-украинской границе, сообщает телеканал TVN 24.

"Мне немного глупо об этом говорить, потому что я знаю ситуацию, в которой находится президент Зеленский и вся Украина. Неправильно ехать в Киев и посвятить весь визит польским транспортным вопросам. Но мы подготовим этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было понятно, чего мы хотим достичь", – отметил Туск.

По его словам, он попросит водителей не блокировать переходы "именно из-за войны". Премьер добавил, что ситуация является драматической, заверив, что все равно сделает все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских перевозчиков.

Туск также заявил, что правительство Польши приближается к возможности прекратить блокады дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября. В понедельник, 18 декабря, перевозчики возобновили блокаду пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" после того, как ее прерывали из-за запрета местных властей.

Они требуют, среди прочего, введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных.

Отдельно представители Министерства инфраструктуры Польши и украинского Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры во время встречи в Киеве в пятницу, 22 декабря, согласовали план действий для разблокирования границы.

Ранее в правительстве Польши допускали, что разблокирование границы может произойти уже к Рождеству.