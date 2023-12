США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів

Сполучені Штати у грудні передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою зерна.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Посол розповіла, що лише у грудні для українських сільгоспвиробників передали через USAID шістнадцять причепів-зерновозів.

We continue to stand with Ukraine's farmers, delivering 16 grain trailers this month alone. These trailers will increase grain collection & unloading, increasing capacity by 31,400 tons/year – supporting Ukraine’s farmers, ag companies, and the economy. pic.twitter.com/uZN5BABWWP