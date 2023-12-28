США передали для українських аграріїв ще 16 зерновозів

Сполучені Штати у грудні передали ще шістнадцять зерновозів для українських аграріїв, що має допомогти з логістикою зерна.

Про це повідомила посол США Бріджит Брінк, пише "Європейська правда".

Посол розповіла, що лише у грудні для українських сільгоспвиробників передали через USAID шістнадцять причепів-зерновозів.

We continue to stand with Ukraine's farmers, delivering 16 grain trailers this month alone. These trailers will increase grain collection & unloading, increasing capacity by 31,400 tons/year – supporting Ukraine’s farmers, ag companies, and the economy. pic.twitter.com/uZN5BABWWP December 28, 2023

"Ці причепи дозволять збільшити обсяги збору та розвантаження зерна, збільшивши пропускну здатність на 31 400 тонн на рік, підтримуючи українських фермерів, агрокомпанії та економіку України", – зазначила Бріджит Брінк.

Раніше у USAID повідомляли, що передали близько 7000 українським аграріям 14 тисяч тонн добрив для весняної посівної.

Франція нещодавно передала Україні катер, який допоможе забезпечувати експорт зерна морським шляхом.

Київ днями отримав партію пожежних авто і сміттєвозів з Німеччини.