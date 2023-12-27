Два німецьких міста передали Києву пожежні машини і сучасні сміттєвози

Берлін та Лейпциг передали для Києва п’ять пожежно-рятувальних авто і три сучасних сміттєвози.

Як пише "Європейська правда", про це у своєму Telegram оголосив київський міський голова Віталій Кличко.

Лейпциг передав 5 нових пожежно-рятувальних автомобілів: два Renault Kerax з колісною формулою 6х6, 2 машини МАN (4х4) з сучасними системами піногасіння, та одну IVECO підвищеної прохідності.

Telegram Віталія Кличка

Лейпциг забезпечив автомобілі у співпраці з польськими партнерами – компанією Mito Truck, яка виробила їх у найкоротші терміни. Оплатило автівки Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Від Берліна надійшли три сміттєвози Mercedes Econic. Ці авто мають сучасну систему збирання сміття та потужні двигуни екологічного класу Євро-5.

Telegram Віталія Кличка

Кличко нагадав, що Лейпциг і Берлін є містами-побратимами Києва, з останнім таку угоду підписали нещодавно.

Раніше у грудні столиця Латвії Рига передала Чернігову десять автобусів для громадських перевезень, а також гуманітарну допомогу, зібрану мешканцями міста.

На Житомирщині у жовтні відкрили міст, відбудований за кошти Естонії. У листопаді з Естонії прибули чотири автобуси для Житомирської області, надані приватною особою, а за попередній рік з Естонії в Україну передали понад 40 автобусів.