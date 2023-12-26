Франція передала Україні другий корабель для допомоги з експортом зерна

Франція передала Україні вже другий корабель для допомоги з експортом зернових.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив французький міністр транспорту Клеман Бон.

Він зазначив, що судно вже відправили з Дюнкерка. "(Корабель) допоможе з експортом зернових, щоб краще забезпечувати світ продовольством. Ми цілковито залучені, й наша солідарність не припиниться", – зазначив Клеман Бон.

#Ukraine | Ce matin, la France a livré un deuxième navire pilote pour soutenir l’Ukraine, comme je m’y étais engagé.

Parti de Dunkerque, il permettra l’export de céréales, pour mieux nourrir le monde.



Notre engagement est total, notre solidarité ne s’arrêtera pas 🇺🇦🇫🇷 pic.twitter.com/I7iDEJmyCX December 25, 2023

На доданих фото зображений невеликий катер, вочевидь призначений для патрулювання або супроводу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" у грудні повідомила, що збудувала перший зерновоз, пристосований до євроколії.

Єврокомісія раніше пообіцяла Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від російських ударів, щоб сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.