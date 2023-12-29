Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс уточнил свои предыдущие высказывания относительно вероятности выдачи Украине мужчин призывного возраста.

Об этом эстонский министр написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Ляэнеметс отметил, что его слова о том, что Эстония поможет Украине найти уклонистов, были "немного искажены".

"Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут", – написал он.

Глава МВД добавил, что Эстония никоим образом не решает кого и когда Украина решит мобилизовать.

"В связи с этим возникает вопрос – что бы сделала Эстония в такой ситуации? С одной стороны, украинцы являются большой поддержкой для нашей экономики сегодня...Однако факт остается фактом: эти люди все еще являются гражданами Украины...Это означает, что если украинское государство решит вернуть их через мобилизацию, нам придется делиться с украинским государством информацией о людях, которые находятся здесь", – подчеркнул Ляэнеметс.

По его словам, если бы Украина обратилась к Эстонии с просьбой о помощи в мобилизации украинских граждан, проживающих здесь, "нам было бы достаточно сложно отказать".

"Однако следует сказать, что сегодня мы не имеем такой возможности в рамках международного права, которая бы требовала отдельного соглашения между странами или по крайней мере решения на правительственном уровне", – добавил эстонский министр.

На прошлой неделе Ляэнеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан, если две страны подпишут соответствующий договор.

Соответствующее заявление он сделал после того, как в нескольких немецких изданиях вышло интервью министра обороны Украины Рустема Умерова, в котором упомянуто о планах призыва украинцев за рубежом.

Впоследствии в Министерстве обороны уточнили, что министр Рустем Умеров призывает всех украинцев участвовать в Вооруженных силах, но вопрос о механизме наказания или юридического давления на мужчин за пределами Украины сейчас не стоит.