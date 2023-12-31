Чехія відмовилася йти на засідання ООН на вимогу Росії через звинувачення щодо Бєлгорода

Росія ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН через обстріл Бєлгорода, наполягаючи, що до нього причетні чеські системи озброєння і вимагаючи участі Чехії; Прага відмовилася.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після вибухів у центрі Бєлгорода з жертвами серед цивільного населення 30 грудня перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитрій Полянський повідомив, що Росія попросила про термінове засідання Радбезу ООН.

При цьому в Міноборони Росії заявили, що під час обстрілу нібито використовували чеські снаряди РСЗВ Vampire.

"Ми наполягаємо на присутності Чехії для пояснень, чому боєприпаси цієї країни застосовуються для вбивства цивільних у Бєлгороді", – додав Полянський.

We refuse to be summoned anywhere by Russia. Czechia will not serve the lie-poisoned propaganda of the aggressor. When Russia wants to discuss the withdrawal of its occupying troops at the Security Council, we will be happy to come. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 30, 2023

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у відповідь назвав твердження Москви пропагандою та заявив, що Прага не братиме участі в засіданні.

"Ми відмовляємося, щоб Росія будь-куди викликала нас. Чехія не буде слугувати отруєній брехнею пропаганді агресора. Ми будемо раді прийти на засідання, коли Росія захоче обговорити у Радбезі відведення своїх окупаційних військ", – заявив він.

Згодом опублікували також офіційну відповідь заступниці чеського постпреда при ООН.

"Чехія висловлює жаль з приводу кожного втраченого життя через протиправну і беззмістовну агресивну війну Росії, яку вона веде проти України вже майже два роки. Лише Росія є відповідальною за десятки тисяч жертв з обох боків", – йдеться у ньому.

"Росія неодноразово використовувала майданчик Радбезу ООН для поширення дезінформації і пропаганди щодо війни. У нас немає причин вважати, що сьогоднішній брифінг буде якось відрізнятися, тож Чехія не братиме участі. Чітка і тривала позиція Чехії – що Росія має негайно припинити цю війну і вивести війська з усієї території України. Це єдиний шлях до справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН", – зазначають у листі.

Нагадаємо, 30 грудня у Росії повідомили про 20 загиблих і понад сотню постраждалих через обстріл міста.

Співрозмовник "Української правди" у спецслужбах повідомив, що українські сили оборони працювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії ППО" та "сплановані провокації" уламки впали у центрі міста.