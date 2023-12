Чехія відмовилася йти на засідання ООН на вимогу Росії через звинувачення щодо Бєлгорода

Росія ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН через обстріл Бєлгорода, наполягаючи, що до нього причетні чеські системи озброєння і вимагаючи участі Чехії; Прага відмовилася.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після вибухів у центрі Бєлгорода з жертвами серед цивільного населення 30 грудня перший заступник постпреда Росії при ООН Дмитрій Полянський повідомив, що Росія попросила про термінове засідання Радбезу ООН.

При цьому в Міноборони Росії заявили, що під час обстрілу нібито використовували чеські снаряди РСЗВ Vampire.

"Ми наполягаємо на присутності Чехії для пояснень, чому боєприпаси цієї країни застосовуються для вбивства цивільних у Бєлгороді", – додав Полянський.

We refuse to be summoned anywhere by Russia. Czechia will not serve the lie-poisoned propaganda of the aggressor. When Russia wants to discuss the withdrawal of its occupying troops at the Security Council, we will be happy to come.