Швейцарія передала громадам Херсонщини 7 позашляховиків

Швейцарія передала 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство Швейцарії в Україні у Twitter (Х).

"Сьогодні на прохання Міністерства цифрової трансформації України Швейцарія передала громадам Херсонської області 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг", – повідомили у посольстві.

🇨🇭🇺🇦 Today, at the request of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Switzerland handed over 7 off-road vehicles to communities in Kherson region to ensure the remote operation of mobile administrative service centres. pic.twitter.com/PgIxHTlbcp