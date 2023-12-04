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Швейцарія передала громадам Херсонщини 7 позашляховиків

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Понеділок, 4 грудня 2023, 18:16

Швейцарія передала 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг на Херсонщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило посольство Швейцарії в Україні  у Twitter (Х).

"Сьогодні на прохання Міністерства цифрової трансформації України Швейцарія передала громадам Херсонської області 7 позашляховиків для забезпечення віддаленої роботи мобільних центрів надання адміністративних послуг", – повідомили у посольстві. 

У дипмісії наголосили, що цивільна та дорожня інфраструктура в Херсонській області зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій та руйнування Каховської дамби.

"Завдяки автомобілям, наданим Швейцарією, адміністратори центру зможуть виїжджати у віддалені населені пункти та надавати адміністративні та соціальні послуги", – йдеться у повідомленні.

Днями стало відомо, що Швейцарія профінансувала створення в Україні шести симуляційних центрів, які дозволять майбутнім лікарям готуватися до роботи зі справжніми пацієнтами.

Нагадаємо, також минулого тижня Нідерланди передали для українських прикордонників три польових шпиталі, адаптованих до зими, та шість авто медичної евакуації. 

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Швейцарія