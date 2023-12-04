Швейцария передала громадам Херсонщины 7 внедорожников

Швейцария передала 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг на Херсонщине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Швейцарии в Украине в Twitter (Х).

"Сегодня по просьбе Министерства цифровой трансформации Украины Швейцария передала общинам Херсонской области 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг", – сообщили в посольстве.

🇨🇭🇺🇦 Today, at the request of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Switzerland handed over 7 off-road vehicles to communities in Kherson region to ensure the remote operation of mobile administrative service centres. pic.twitter.com/PgIxHTlbcp December 4, 2023

В дипмиссии отметили, что гражданская и дорожная инфраструктура в Херсонской области получила значительные повреждения в результате боевых действий и разрушения Каховской дамбы.

"Благодаря автомобилям, предоставленным Швейцарией, администраторы центра смогут выезжать в отдаленные населенные пункты и предоставлять административные и социальные услуги", – говорится в сообщении.

На днях стало известно, что Швейцария профинансировала создание в Украине шести симуляционных центров, которые позволят будущим врачам готовиться к работе с настоящими пациентами.

Напомним, также на прошлой неделе Нидерланды передали для украинских пограничников три полевых госпиталя, адаптированных к зиме.

