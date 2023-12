Швейцария передала громадам Херсонщины 7 внедорожников

Швейцария передала 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг на Херсонщине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило посольство Швейцарии в Украине в Twitter (Х).

"Сегодня по просьбе Министерства цифровой трансформации Украины Швейцария передала общинам Херсонской области 7 внедорожников для обеспечения удаленной работы мобильных центров предоставления административных услуг", – сообщили в посольстве.

🇨🇭🇺🇦 Today, at the request of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine, Switzerland handed over 7 off-road vehicles to communities in Kherson region to ensure the remote operation of mobile administrative service centres. pic.twitter.com/PgIxHTlbcp