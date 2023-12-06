У Польщі ЗМІ повідомили нові деталі вибуху гранатомета з України у глави поліції

Польська радіостанція RMF FM повідомила нові деталі інциденту з вибухом гранатомета з України у Головному управлінні поліції в грудні минулого року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на публікацію радіостанції.

Як стало відомо, після вибуху слідчі вилучили три гранатомети та алкоголь у кабінеті глави поліції Ярослава Шимчика.

Дотепер було відомо про два гранатомети, які Шимчик привіз з України. Як третій гранатомет потрапив у його кабінет, з'ясовує слідство.

Одна з версій свідчить, що це сувенір з попереднього візиту в Україну, який відбувся в середині минулого року.

Також біля гранатомета, який стріляв, знайшли три пляшки алкоголю. Слідчі з'ясовували, чи міг хтось перед інцидентом вживати алкогольні напої. За даними RMF FM, пляшки були закриті і їх подарували українці.

Згідно з офіційними заявами, поширеними після інциденту, Шимчик був тверезим після того, як його доставили до лікарні. Також повідомляли, що під час вибуху в його кабінеті не було інших людей.

Також, за даними RMF FM, граната була випущена не в підлогу, а в стелю. Вона завдала значних пошкоджень кабінету на верхньому поверсі.

Розслідування інциденту триває – це означає, що через 12 місяців опісля нікому не висунули звинувачень.

У прокуратурі повідомили, що під час слідства було вилучено зброю та передано її експертам-балістам. Слідчі ще чекають на результати експертизи.

14 грудня 2022 року у Варшаві в приміщенні управління поліції стався вибух гранатомета. З’ясувалося, що вибухнув "подарунок з України".

Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.

Правоохоронці в Україні відкрили провадження за фактом вибуху гранатомета.