В Польше СМИ сообщили новые детали взрыва гранатомета из Украины у главы полиции

Польская радиостанция RMF FM сообщила новые детали инцидента со взрывом гранатомета из Украины в Главном управлении полиции в декабре прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на публикацию радиостанции.

Как стало известно, после взрыва следователи изъяли три гранатомета и алкоголь в кабинете главы полиции Ярослава Шимчика.

До сих пор было известно о двух гранатометах, которые Шимчик привез из Украины. Как третий гранатомет попал в его кабинет, выясняет следствие.

Одна из версий гласит, что это сувенир с предыдущего визита в Украину, который состоялся в середине прошлого года.

Также возле гранатомета, который стрелял, нашли три бутылки алкоголя. Следователи выясняли, мог ли кто-то перед инцидентом употреблять алкогольные напитки. По данным RMF FM, бутылки были закрыты и их подарили украинцы.

Согласно официальным заявлениям, распространенным после инцидента, Шимчик был трезвым после того, как его доставили в больницу. Также сообщалось, что во время взрыва в его кабинете не было других людей.

Также, по данным RMF FM, граната была выпущена не в пол, а в потолок. Она нанесла значительные повреждения кабинету на верхнем этаже.

Расследование инцидента продолжается – это означает, что спустя 12 месяцев никому не предъявили обвинений.

В прокуратуре сообщили, что во время следствия было изъято оружие и передано экспертам-баллистам. Следователи еще ждут результатов экспертизы.

14 декабря 2022 года в Варшаве в помещении управления полиции произошел взрыв гранатомета. Выяснилось, что взорвался "подарок из Украины".

После этого генерал Шимчик два дня находился в больнице.

Правоохранители в Украине открыли производство по факту взрыва гранатомета.