Зеленський прибув з візитом до Литви і планує відвідати Латвію та Естонію

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, прибув з неанонсованим візитом до Литви.

Про це український президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у Вільнюсі у нього заплановані переговори президентом Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, а також зі спікеркою Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…