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Зеленський прибув з візитом до Литви і планує відвідати Латвію та Естонію

Середа, 10 січня 2024, 10:49

Президент України Володимир Зеленський у середу, 10 січня, прибув з неанонсованим візитом до Литви.

Про це український президент написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, у Вільнюсі у нього заплановані переговори президентом Гітанасом Науседою, прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте, а також зі спікеркою Сейму Вікторією Чміліте-Нільсен.

Крім того, він зустрінеться з політиками, представниками ЗМІ та українською громадою.

"На порядку денному – безпека, інтеграція до ЄС і НАТО, співпраця у сфері радіоелектронної боротьби та безпілотників, подальша координація європейської підтримки. Але в першу чергу – наша вдячність. За безкомпромісну підтримку України з 2014 року і особливо зараз, під час повномасштабної російської агресії", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що з Вільнюса вирушить до Таллінна та Риги.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, наступного тижня Зеленський планує візит до Швейцарії.

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