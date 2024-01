Зеленский прибыл с визитом в Литву и планирует посетить Латвию и Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 января, прибыл с неанонсированным визитом в Литву.

Об этом украинский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в Вильнюсе у него запланированы переговоры с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, а также со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the…