Зеленский прибыл с визитом в Литву и планирует посетить Латвию и Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 10 января, прибыл с неанонсированным визитом в Литву.

Об этом украинский президент написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в Вильнюсе у него запланированы переговоры с президентом Гитанасом Науседой, премьер-министром Ингридой Шимоните, а также со спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

Estonia, Latvia, and Lithuania are our reliable friends and principled partners.



Today, I arrived in Vilnius before going to Tallinn and Riga.



I will hold talks with the President, Prime Minister, Speaker of the Seimas, as well as meet with politicians, the media, and the… January 10, 2024

Кроме того, он встретится с политиками, представителями СМИ и украинской общиной.

"На повестке дня – безопасность, интеграция в ЕС и НАТО, сотрудничество в сфере радиоэлектронной борьбы и беспилотников, дальнейшая координация европейской поддержки. Но в первую очередь – наша благодарность. За бескомпромиссную поддержку Украины с 2014 года и особенно сейчас, во время полномасштабной российской агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что из Вильнюса отправится в Таллинн и Ригу.

Напомним, по данным СМИ, на следующей неделе Зеленский планирует визит в Швейцарию.