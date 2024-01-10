Швейцарка на коляске упала на рельсы под поезд, но чудом выжила

В Швейцарии 70-летняя женщина на инвалидной коляске выжила после того, как упала на рельсы, по которым проехал поезд.

Об этом сообщила полиция кантона Ааргау на севере Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

Инцидент произошел во вторник, 9 января, после обеда. Полиция Ааргау получила сообщение о том, что пожилая женщина на инвалидной коляске с электрическим управлением по неизвестным причинам упала на рельсы на станции Кайзераугст.

В это время к станции приближался поезд, который должен был проехать без остановки. Машинист не успел затормозить и поезд проехал над женщиной.

Но поскольку пенсионерка упала как раз между двумя путями, поезд почти не задел ее. "Ей очень повезло, и она получила лишь незначительные травмы", – говорят в полиции Аархау.

70-летнюю женщину доставили в больницу вместе с другим пострадавшим, который получил легкие травмы от деталей коляски, отлетевших из-за движения поезда.

Причины аварии все еще выясняются, но полиция пока исключает возможность причастности третьих лиц. На время железнодорожное движение в Кайзераугсте ограничили.

В 2016 году "ЕвроПравда" рассказывала, как 19-летняя девушка в Австрии выжила после падения с моста с высоты 105 метров.