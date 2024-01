В Грузии заляпанная краской икона со Сталиным привела к пророссийскому протесту

Власти Грузии расследуют факт порчи недавно установленной в главном соборе Тбилиси иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, что привело к протестам пророссийской группировки Alt-Info.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 9 января, неизвестный забрызгал краской икону со Сталиным, которая уже несколько месяцев находится в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. На видео в социальных сетях видно, что икона была заляпана синей краской.

На иконе в частности изображено, как рожденный в Грузии Сталин – атеист, который жестоко подавлял религию в Советском Союзе – получает благословение от русской православной святой Матроны Московской во время Второй мировой войны.

Икону подарила собору грузинская националистическая партия Alt-Info, которая придерживается пророссийских взглядов. На нее на прошлой неделе обратил внимание бывший член парламента Грузии Георгий Канделаки. Он осудил передачу иконы как политически мотивированный шаг, направленный на улучшение репутации Сталина в Грузии.

После того, как об осквернении иконы с советским диктатором стало известно, десятки членов Alt-Info отправились к дому грузинской художницы Наты Перадзе, которая опубликовала видео с иконой в синей краске. Подойти к дому им помешала полиция.

In Tbilisi, supporters of the pro-Russian Alt-Info movement tried to break through to the house of activist Nata Peradze after she published a video of a Stalin icon splashed with paint. pic.twitter.com/oWLqQPbwYO