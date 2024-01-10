В Грузии заляпанная краской икона со Сталиным привела к пророссийскому протесту

Власти Грузии расследуют факт порчи недавно установленной в главном соборе Тбилиси иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, что привело к протестам пророссийской группировки Alt-Info.

Об этом говорится в публикации Reuters, сообщает "Европейская правда".

Во вторник, 9 января, неизвестный забрызгал краской икону со Сталиным, которая уже несколько месяцев находится в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. На видео в социальных сетях видно, что икона была заляпана синей краской.

На иконе в частности изображено, как рожденный в Грузии Сталин – атеист, который жестоко подавлял религию в Советском Союзе – получает благословение от русской православной святой Матроны Московской во время Второй мировой войны.

ФОТО: REUTERS

Икону подарила собору грузинская националистическая партия Alt-Info, которая придерживается пророссийских взглядов. На нее на прошлой неделе обратил внимание бывший член парламента Грузии Георгий Канделаки. Он осудил передачу иконы как политически мотивированный шаг, направленный на улучшение репутации Сталина в Грузии.

После того, как об осквернении иконы с советским диктатором стало известно, десятки членов Alt-Info отправились к дому грузинской художницы Наты Перадзе, которая опубликовала видео с иконой в синей краске. Подойти к дому им помешала полиция.

In Tbilisi, supporters of the pro-Russian Alt-Info movement tried to break through to the house of activist Nata Peradze after she published a video of a Stalin icon splashed with paint. pic.twitter.com/oWLqQPbwYO — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) January 10, 2024

В то же время в партии власти "Грузинская мечта" поспешили заявить, что усилят ответственность за осквернение религиозных святынь – сейчас за это предусмотрен лишь штраф.

По стечению обстоятельств, представители Alt-Info на своем митинге возмущались, что за синюю краску на иконе со Сталиным злоумышленнику грозит лишь штраф, тогда как их члену, который сжег флаг Европейского Союза, – шесть лет заключения.

Отношение к Сталину, уроженцу Грузии, в грузинском обществе неоднозначное. Опрос 2021 года показал, что большинство грузин считают, что Сталин был тираном, ответственным за миллионы смертей, и в то же время сильным лидером, который принес процветание Советскому Союзу.

В марте 2022 года в грузинском селе Вариани неизвестные обезглавили памятник Сталину.