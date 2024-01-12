Уряд Швеції хоче гарантувати використання готівки попри поширення електронної торгівлі

Уряд Швеції 12 січня оголосив, що перевірить доступність до фінансових послуг у країні з використанням готівкових грошей на тлі все більшого поширення електронних засобів комерції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шведський уряд прагне гарантувати доступ принаймні до базових послуг із використанням готівки – наприклад плати за їжу та речі першої необхідності – так само, як і у безготівковому форматі.

"Нам знову потрібно швидко перевірити можливість оплати певних речей готівкою, зокрема є групи, які з різних причин мають проблеми з електронними методами оплати", – пояснив міністр фінансових ринків Швеції Ніклас Вікман.

Він додав, що вміння користуватися готівкою також є важливим у кризові періоди. Серед іншого, одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році кількість готівки, знятої у шведських банкоматах, зросла на 30%.

У парламенті Швеції вже створили комісію, яка має вивчити питання забезпечення доступу до фінпослуг готівкою. Її очільник Денніс Дюкарєв заявив, що в кризові часи важливо мати доступ до більш як одного способу оплати.

Очікується, що комісія представить свої пропозиції до кінця року.

За оцінками шведських банків, готівкою наразі користуються лише 8% громадян Швеції, тоді як у 2010 році таких було 40%. Схожа тенденція спостерігається і в інших європейських країнах.

Як повідомлялось, австрійський канцлер Карл Негаммер пропонує закріпити в конституції країни право на використання готівки, яка залишається популярною.