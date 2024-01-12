В Швеции хотят гарантировать использование наличных, несмотря на распространение электронной торговли

Правительство Швеции 12 января объявило, что проверит доступность финансовых услуг в стране с использованием наличных денег на фоне все большего распространения электронных средств коммерции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Шведское правительство стремится гарантировать доступ по крайней мере к базовым услугам с использованием наличных денег – например платы за еду и вещи первой необходимости – так же, как и в безналичном формате.

"Нам снова нужно быстро проверить возможность оплаты определенных вещей наличными деньгами, в частности есть группы, которые по разным причинам испытывают проблемы с электронными методами оплаты", – пояснил министр финансовых рынков Швеции Никлас Викман.

Он добавил, что умение пользоваться наличными также важно в кризисные периоды. Среди прочего сразу после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году количество наличных, снятых в шведских банкоматах, выросло на 30%.

В парламенте Швеции уже создали комиссию, которая должна изучить вопрос обеспечения доступа к финуслугам наличными. Ее глава Деннис Дюкарев заявил, что в кризисные времена важно иметь доступ к более чем одному способу оплаты.

Ожидается, что комиссия представит свои предложения до конца года.

По оценкам шведских банков, наличными сейчас пользуются лишь 8% граждан Швеции, тогда как в 2010 году таких было 40%. Сходная тенденция наблюдается и в других европейских странах.

Как сообщалось, австрийский канцлер Карл Негаммер предлагает закрепить в конституции страны право на использование наличной, которая остается популярной.