Канцлер Австрії пропонує закріпити використання готівки в конституції

Австрійський канцлер Карл Негаммер пропонує закріпити в конституції країни право на використання готівки, яка залишається популярною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Associated Press.

Пропозиція канцлера, за словами його офісу, передбачає "конституційний захист готівки як засобу платежу", гарантування того, що люди все ще можуть платити готівкою, а також забезпечення "базового запасу" готівки у співпраці з австрійським центральним банком.

Як вважає Негаммер, "все більше людей стурбовані тим, що готівка може бути обмежена як засіб платежу в Австрії", додавши, що "люди в Австрії мають право на готівку".

Захист готівки від ймовірних загроз був вимогою ультраправої опозиційної Партії свободи, яка лідирує в опитуваннях в Австрії протягом останніх місяців перед виборами, що мають відбутися у 2024 році.

Канцлер зазначив, що він доручив міністру фінансів Магнусу Бруннеру попрацювати над цією пропозицією і планує провести у вересні круглий стіл із зацікавленими міністерствами, представниками фінансової індустрії та центрального банку.

"Кожен повинен мати можливість вільно вирішувати, як і чим він хоче платити. Це може бути картка, переказ, можливо, в майбутньому цифрове євро, але також і готівка. Ця свобода вибору повинна і буде залишатися", – резюмував Негаммер.

Раніше повідомлялося, що Європейський центральний банк готує проєкт цифрової версії євро, реагуючи на тиск з боку технологій, що розвиваються, які можуть змінити спосіб використання грошей протягом наступних десятиліть діяльності банку.

Перед цим ЄС першим у світі остаточно затвердив правила для вільного криптовалютного сектору.