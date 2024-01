Шольц після розмови з Байденом: Німеччина надасть Україні військові товари на понад 7 млрд євро

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову у вівторок, щоб обговорити, серед іншого, нагальність подальшої підтримки України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Шольц повідомив у своєму Twitter (Х), що він та президент Байден єдині у своєму бажанні продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

"Німеччина надає понад сім мільярдів євро у вигляді військових товарів у 2024 році", – зазначив Шольц.

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.