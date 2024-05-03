В ОПУ розповіли деталі зустрічі Зеленського з Кемероном, який непублічно відвідав Київ

У п’ятницю вранці в Офісі президента України розповіли деталі зустрічі президента Володимира Зеленського з главою МЗС Британії Девідом Кемероном, який напередодні відвідав Київ з неоголошеним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У пресслужбі ОПУ відзначили, що Зеленський подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", – сказав Зеленський.

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Президент поінформував Кемерона про ситуацію на фронті й наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Про візит Кемерона до Києва стало відомо з повідомлення агентства Reuters, яке взяло інтерв’ю у дипломата. Агентство зазначало, що Кемерон зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським під час свого другого візиту до української столиці на посаді міністра закордонних справ.

Між тим, про візит глави МЗС Британії не повідомляли публічно на офіційних ресурсах обох країн, як і про зустрічі Кемерона із Кулебою та Зеленським.

У Києві Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги, і це буде відбуватися "стільки, скільки буде потрібно".

Кемерон також заявив агентству Reuters, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для нанесення ударів по цілях на території Росії.