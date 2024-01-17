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Посол США відреагувала на нові обстріли РФ Одеси й Харкова

Середа, 17 січня 2024, 10:01

Посол США Бріджит Брінк після останніх обстрілів Росією Одеси й Харкова закликала не допустити послаблення підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Щодня Росія атакує ракетами цивільних, житлові будинки, цивільну інфраструктуру по всій Україні. Минулої ночі це сталося з Одесою і Харковом. Як наголошував держсекретар Блінкен, якщо ми допустимо, що Путіну це зійде з рук, він не зупиниться на Україні", – написала Брінк.   

Як повідомляли, внаслідок атаки ударними безпілотниками на Одесу постраждав багатоквартирний будинок і припарковані біля нього авто, троє людей поранені. 

У Харкові одна людина загинула і майже два десятки травмовані, удар здійснили балістичними ракетами з території Бєлгородської області РФ.

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