Посол США відреагувала на нові обстріли РФ Одеси й Харкова

Посол США Бріджит Брінк після останніх обстрілів Росією Одеси й Харкова закликала не допустити послаблення підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", допис вона опублікувала у своєму Twitter (X).

"Щодня Росія атакує ракетами цивільних, житлові будинки, цивільну інфраструктуру по всій Україні. Минулої ночі це сталося з Одесою і Харковом. Як наголошував держсекретар Блінкен, якщо ми допустимо, що Путіну це зійде з рук, він не зупиниться на Україні", – написала Брінк.

