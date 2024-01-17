Укр Рус Eng

Посол США отреагировала на новые обстрелы РФ Одессы и Харькова

Среда, 17 января 2024, 10:01

Посол США Бриджит Бринк после последних обстрелов Россией Одессы и Харькова призвала не допустить ослабления поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение она опубликовала в своем Twitter (X).

"Ежедневно Россия атакует ракетами гражданских, жилые дома, гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Прошлой ночью это произошло с Одессой и Харьковом. Как отмечал госсекретарь Блинкен, если мы допустим, что Путину это сойдет с рук, он не остановится на Украине", – написала Бринк.   

Как сообщалось, в результате атаки ударными беспилотниками на Одессу пострадал многоквартирный дом и припаркованные возле него авто, три человека ранены.

В Харькове один человек погиб и почти два десятка травмированы, удар осуществили баллистическими ракетами с территории Белгородской области РФ.

Читайте также историческую речь министра обороны Британии: "Эра мира закончилась. Мы перешли к предвоенному миру".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Война с РФ