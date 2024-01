Посол США отреагировала на новые обстрелы РФ Одессы и Харькова

Посол США Бриджит Бринк после последних обстрелов Россией Одессы и Харькова призвала не допустить ослабления поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение она опубликовала в своем Twitter (X).

"Ежедневно Россия атакует ракетами гражданских, жилые дома, гражданскую инфраструктуру по всей Украине. Прошлой ночью это произошло с Одессой и Харьковом. Как отмечал госсекретарь Блинкен, если мы допустим, что Путину это сойдет с рук, он не остановится на Украине", – написала Бринк.

Every day, Russia is launching missiles at civilians, at apartment buildings, and at civilian infrastructure across Ukraine – last night in Odesa and Kharkiv. As @SecBlinken said, if we let Putin get away with this, he won’t stop with Ukraine. pic.twitter.com/fVsYY2uqLL