Слідство встановило, що британського волонтера на Донбасі могли вбити "вагнерівці"

28-річного британця Кристофера Перрі, який допомагав розвозити гуманітарну допомогу на Донбасі та який загинув у січні 2023 року, могли вбити бойовики групи Вагнера.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, заявив коронер у справі Даррен Солтер.

У заяві, виголошеній 16 січня, коронер дійшов висновку, що Перрі "був незаконно вбитий під час виконання гуманітарної роботи в Україні" орієнтовно 7 січня 2023 року в районі міста Соледар Донецької області.

Солтер вказав на очевидні труднощі встановлення обставин убивства британця, але послався на "деякі докази" причетності до нього групи Вагнера. Йдеться про виявлені в телефоні Перрі повідомлення, надіслані в Telegram після його смерті.

Судово-медична експертиза тіла британця підтвердила, що причиною його смерті стали вогнепальні поранення в голову і тулуб. Водночас там не знайшли доказів того, що постріли були здійснені з близької відстані.

Нагадаємо, волонтер Кристофер Перрі разом із колегою, британцем Ендрю Бегшо зникли безвісти 7 січня, коли їхали дорогою з Краматорська до Соледара, де тривали активні бої. Пізніше була підтверджена їхня смерть.

Російські ресурси, наближені до ПВК "Вагнера", поширювали фото з тілом Перрі, якого назвивали "добровольцем".