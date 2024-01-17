Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
28-летнего британца Кристофера Перри, который помогал развозить гуманитарную помощь на Донбассе и который погиб в январе 2023 года, могли убить боевики группы Вагнера.
Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, заявил коронер по делу Даррен Солтер.
В заявлении, произнесенном 16 января, коронер пришел к выводу, что Перри "был незаконно убит во время выполнения гуманитарной работы в Украине" ориентировочно 7 января 2023 года в районе города Соледар Донецкой области.
Солтер указал на очевидные трудности установления обстоятельств убийства британца, но сослался на "некоторые доказательства" причастности к нему группы Вагнера. Речь идет об обнаруженных в телефоне Перри сообщениях, отправленных в Telegram после его смерти.
Судебно-медицинская экспертиза тела британца подтвердила, что причиной его смерти стали огнестрельные ранения в голову и туловище. В то же время там не нашли доказательств того, что выстрелы были осуществлены с близкого расстояния.
Напомним, волонтер Кристофер Перри вместе с коллегой, британцем Эндрю Бегшо пропали без вести 7 января, когда ехали по дороге из Краматорска в Соледар, где шли активные бои. Позже была подтверждена их смерть.
Российские ресурсы, приближенные к ЧВК "Вагнера", распространяли фото с телом Перри, которого называли "добровольцем".